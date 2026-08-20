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Desmontaje de paradas ambulantes bajo la lluvia en la Fira de Xàtiva

Las intensas precipitaciones que se están registrando este jueves en Xàtiva han provocado desperfectos en la calzada junto al Jardín del Beso, donde se ha generado una importante grieta. El agua ha corrido a raudales formando acumulaciones en esta zona en la que se encontraban las paradas ambulantes de la Fira d'Agost, que han adelantado el desmontaje en plena tormenta en el último día del evento.