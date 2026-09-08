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Redacción Levante-EMV

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Una avería en un Euromed obliga a realizar dos transbordos en Xàtiva y provoca retrasos en Cercanías Valencia

Una avería en un tren Euromed cerca de Xàtiva está provocando retrasos este martes por la tarde en las circulaciones ferroviarias, con especial incidencia en la línea C2 de Cercanías Valencia.

Los viajeros del convoy averiado han tenido que ser trasladados a otro tren hasta Xàtiva, desde donde han continuado su viaje hacia Alicante, destino al que se dirigían cuando han salido desde València a las 15.25 horas. Más información