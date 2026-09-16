Secciones

Es noticia
Aviso naranja ValenciaIncendio TuéjarSicarios ValenciaValencia CFTráfico Valencia hoybarranco CarraixetCambio Pensiones
instagramlinkedin
Empiezan las obras del colector colapsado de la Plaça del País Valencià de Xàtiva

Empiezan las obras del colector colapsado de la Plaça del País Valencià de Xàtiva

Agustí Perales Iborra

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Empiezan las obras del colector colapsado de la Plaça del País Valencià de Xàtiva

Agustí Perales Iborra

Xàtiva
RRSS WhatsAppCopiar URL

Es una problemática recurrente, que suele repetirse cuando llueve de forma copiosa. Las aguas fecales, la acumulación de materiales como toallitas y los intensos olores afloran por las alcantarillas del colector de la Plaça del País Valencià de Xàtiva -emplazado en una de las entradas al municipio- desde hace tiempo, causando graves molestias al vecindario.

TEMAS

Tracking Pixel Contents