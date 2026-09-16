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Agustí Perales Iborra

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Empiezan las obras del colector colapsado de la Plaça del País Valencià de Xàtiva

Es una problemática recurrente, que suele repetirse cuando llueve de forma copiosa. Las aguas fecales, la acumulación de materiales como toallitas y los intensos olores afloran por las alcantarillas del colector de la Plaça del País Valencià de Xàtiva -emplazado en una de las entradas al municipio- desde hace tiempo, causando graves molestias al vecindario.