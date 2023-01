Los 'bous al carrer' de las fiestas de Sant Sebastià de Xàbia no han dejado cogidas ni heridos graves, pero el viernes sí hubo un gran susto. Una vaquilla embistió a un aficionado en las escaleras que bajan de la Plaça de l'Església a la Plaça de Baix. Lo hizo volar. El joven bajó las escaleras por los aires. No sufrió heridas graves en la caída. La vaquilla siguió corriendo y no se ensañó con el aficionado, que quedó tirado en el suelo de losas de granito de la plaza. Pudo levantarse por su propio pie y salir del recinto tras el enorme susto. Nunca ha bajado unas escaleras tan deprisa.