Aprieta el calor y mejor no hacer esfuerzos extremos. Un joven senderista de 30 años experimentó ayer lo mal que se pasa cuando el sol cae a plomo y no hay una maldita sombra bajo la que refugiarse. Se hallaba en la zigzagueante y dura senda que sube a la cima del Montgó desde les Planes, en Xàbia. Empezó a sufrir mareos y calambres. Desfalleció. Y también estaba deshidratado. A las 12.36 horas el grupo de rescate de montaña del Consorcio de Bomberos de Alicante recibió el aviso de que el senderista se hallaba exhausto y no podía continuar. Lo rescataron con el helicóptero Alpha 1. Lo llevaron al parque de Sant Vicent. No resultó herido.