No, no están ahí por la vista. Lo que hacen es hozar y gruñir. Tres enormes jabalíes se han apoderado esta tarde del mirador del Cap de la Nau de Xàbia. Se hallaban en la zona de abajo del mirador, en el tramo que linda con el faro. Son consumados equilibristas. Se arrimaban al abismo. Husmeaban y escarbaban. Antes eran animales huidizos. Ya no. Y no tienen vértigo.