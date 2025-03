La lluvia ya ha dejado las primeras incidencias en la Marina Alta. La avenida de la Llibertat, en la playa del Arenal de Xàbia, ha quedado anegada. A las 13.30 horas, era complicado circular. No obstante, los pluviales han empezado a tragar y en 20 minutos la avenida ya no estaba inundada. Mientras, en Dénia, se ha cortado el Camí de la Bota. A ratos llueve con cierta intensidad, pero las precipitaciones no están siendo torrenciales.