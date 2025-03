Bucólico. El vídeo y las recreaciones del parque del Bosc de Diana ya dan ganas de pasear, relajarse, sentarse junto al lago y de disfrutar de una naturaleza que no será tan frondosa de un día para otro pero que, con paciencia, llegará a esa modesta exuberancia mediterránea (un tupido bosque no será nunca). Los trabajos podrían licitarse ya en este mes de abril. Abrazan 36.000 metros cuadrados. Suben a 3,7 millones de euros. De los fondos europeos Next Generation llegarán dos millones. Los recorridos, el ágora central, las zonas de juegos, el lago y la vegetación mediterránea (se plantarán 109 almendros) convertirán estos terrenos que están junto a la avenida Joan Fuster en el gran pulmón verde de Dénia. El parque tendrá relieve y pequeñas colinas.