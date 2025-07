Es imposible. No se puede llegar por las rocas desde la cala del Moraig a la de Testos, en el escarpado litoral de acantilados del Poble Nou de Benitatxell. Un bañista lo ha intentado esta tarde y ha quedado atrapado a gran altura en el acantilado. Los socorristas no le quitan ojo. Ya le han avisado de que se ha activado el rescate. En principio, no se le sacará con el helicóptero del grupo de rescate del Consorcio de Bomberos de Alicante. Las turbulancias podrían provocar que se despeñara. Los rescatadores bajarán hasta él desde el mirador que está unos metros más arriba. Al bañista no le queda otra que armarse de paciencia. No puede avanzar ni retroceder. Estas peripecias en el acantilado no llevan a ningún sitio.