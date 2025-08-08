Segundo día de "bous al carrer" en Calp y llegaron las dos primeras cogidas. Una vaquilla empitonó a un joven cuando éste intentaba entrar en la ratera. Mientras, otra vaquilla, colorada y bizca (un cuerno más alto que el otro), se ensañó con un aficionado de mediana edad. Lo embistió cuando el hombre estaba subido en el banco. Lo tiró al suelo y acometió contra él y lo pisoteó. Cuando el aficionado se puso en pie, muy aturdido, e intentó refugiarse en la ratera, la vaquilla volvió a arremeter contra él. Los "bous al carrer" de Calp son muy trasnochadores. Esta mañana se conocerá el alcance de las lesiones de los dos aficionados.