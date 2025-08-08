El viento empujaba las llamas hacia el restaurante La Terreta, que se ha tenido que desalojar (estaban dentro 5 de sus trabajadores, ya que abre para el tardeo). La intervención de los medios aéreos ha sido decisiva para frenar el avance del fuego del Saladar, junto a la playa del Arenal de Xàbia. La feria de atracciones también está próxima al incendio. Se ha llenado de humo. Igualmente se ha desalojado un "paintball" del Saladar.
