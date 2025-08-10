Un aficionado no vio venir a la vaquilla, que prácticamente lo arrolló. El hombre quedó tirado en el suelo. Perdió el conocimiento. Ha ocurrido esta noche en los "bous al carrer" de Calp. El aficionado no se movía ni reaccionaba. El público quedó sobrecogido. Rápidamente los participantes en estos festejos lo metieron en las barreras. Durante el día de hoy se conocerá si el aficionado sufrió una conmoción momentánea o sus lesiones son más graves. En la sesión de tarde, una vaquilla enganchó a un joven que la tentaba desde lo alto de la pirámide. Lo tiró de este elemento taurino y lo acorraló contra las barreras sin dejar de embestirlo. Mientras, los voluntarios taurinos realizan una gran labor. Detectan a quienes se la juegan sin sentido y los sacan del corro.