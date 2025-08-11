Se han metido debajo de un palmito para buscar un poco de sombra. Y pedirle sombra a un palmito es pedirle peras al olmo. En esta vertiente del Montgó no hay ni un árbol. El sol cae a plomo. Y hoy, en plena ola de calor y con temperaturas que rozan los 40º, no era buena idea subir a las 14 horas por la escarpada senda. Los dos jóvenes de unos 20 años sufrían deshidratación severa y mareos. El grupo de rescate los ha evacuado en helicóptero.