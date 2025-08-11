Escarpado es poco. Este litoral es de vértigo. El rescate del joven de 23 años que ha caído en el acantilado de la Cova dels Peixos, en el extremo sur de la cala del Moraig de Benitatxell, refleja lo abrupto de esta costa. Al final, se ha evacuado al herido por tierra (en algún momento se le ha colocado un arnés para sacarlo con seguridad). El helicóptero ha tenido que salir "volando" (nunca mejor dicho) a otro rescate en el Montgó.