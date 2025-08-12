El contraste es brutal. Los bañistas más madrugadores (sobre las 9 de la mañana) desplegaban el "campamento" de sombrillas y hamacas en la playa de la Fossa de Calp. Se han quedado atónitos cuando han visto de primera mano el drama de la inmigración. Ha llegado a esta playa una patera. Sus 13 ocupantes, con mochilas a la espalda (ligero equipaje, todo lo que tienen), han desembarcado mientras entraban al paseo los coches de la la Guardia Civil. Los migrantes buscan esperanza y un futuro. Y llegan a una playa llena de turistas de vacaciones, al "feliz" paraíso turístico que es Calp.