Otra noche de mucho ajetreo. Y un punto (puntazo) de tensión. Los "bous al carrer" de Calp terminan hoy. Lo más grave de la penúltima noche ocurrió sin vaquilla ni toro de por medio. Se desató una riña en la ratera: guantazos, zarandeos, insultos y muchos nervios. Mientras, un aficionado se dio una tremenda costalada al embestirlo la vaquilla cuando él estaba en lo alto de la pirámide. Un joven salió milagrosamente ileso de una cogida. Y hasta el "espontáneo" que ha arrancado ovaciones y encendidos aplausos por su agilidad y destreza para esquivar a los astados echó un borrón. Noche accidentada.