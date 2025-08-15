"Antes oíamos el canto de las chicharras", dice un bañista que recuerda cómo era la cala del Portitxol (o la Barraca) hace diez años o más. Pero el tardeo lo ha revolucionado todo. La cala es un festival. Ni rastro del cricrí. El nuevo turismo de Xàbia es de mucho volumen. Esta playa, tras el ajetreo de bañistas, recuperaba la paz cuando se empezaba a ir el sol. La tarde era otra cosa. Pero ha llegado la moda del tardeo. Se impone aquí y allá. Todos los locales se apuntan. Y atruena la música. Las tranquilas e indolentes tardes del verano han pasado a la historia. Los vecinos y turistas que buscaban en las calas la calma de los atardeceres están perdidos. Las chicharras le daban otra música al verano.