¡Qué maravilla! El primer indicio fue que la arena se hundía. A continuación, asomaron las primeras tortuguitas. Ocurrió ayer a las 19.30 horas. Eclosionó el segundo nido de las cuatro puestas que este verano ha realizado la tortuga Diana en Dénia. Ya han nacido 48 tortuguitas. Hay otros 22 huevos que todavía pueden eclosionar. Las tortuguitas rompen el cascarón. Verlas salir al mundo y luego, nerviosas, buscar el mar por puro instinto es emocionante. La vida natural rebulle en las playas de Dénia.