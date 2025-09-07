La bandera palestina ya ondea de forma permanente del balcón del antiguo ayuntamiento de Orba. Es el tercer municipio de la Marina Alta, tras Pedreguer y Dénia, que iza una bandera que hoy simboliza la solidaridad, la libertad, la emergencia de la paz y la resistencia frente a la masacre. Un centenar de personas secundó la cacerolada de solidaridad de Gaza y de denuncia del genocidio que está cometiendo Israel. El acto hizo retumbar este municipio y sacudió las conciencias de la Marina Alta. "Palestina somos toda la Humanidad", proclamaba el manifiesto leído por el alcalde, Ignasi Cervera, y representantes del Moviment per la Pau, el Moviment per Palestina de Xâbia y Somos Handala.