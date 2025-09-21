Alfons Padilla

Rescatan a una senderista de 65 años que se ha roto el tobillo en la Granadella de Xàbia

Una senderista de 65 años se ha roto el tobillo esta mañana mientras realizaba la senda que lleva al Castell de la Granadella, en Xàbia. Esta ruta tiene tramos bastante complicados. En seguida se ha activado el rescate. El grupo de rescate del Consorcio de Bomberos de Alicante ha acudido en el helicóptero Alpha 01. A la excursionista se la ha evacuado por el aire. Sacarla por tierra era complicado, ya que la senda es muy abrupta y había que cargar en camilla con la senderista herida durante un gran trecho.