Alfons Padilla

El deprimente camino a los barracones: los sindicatos, "arrinconados" en el hospital de Dénia (vídeo)

Barracones y una ubicación que desalienta al más optimista. La "reorganización" de los espacios del hospital de Dénia, justificada por la conselleria de Sanidad por la necesidad de ampliar consultas y crear aulas para los estudiantes y residentes (el hospital es ahora universitario), ha "arrinconado" a los sindicatos. Los han enviado a barracones. Y para llegar a ellos hay que pasar por la zona de carga y descarga y junto a la morgue. UGT ya ha denunciado que se está menosprenciando la labor sindical.