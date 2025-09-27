Alfons Padilla

Un incendio en Calp obliga a desalojar varias viviendas

Un incendio que se ha declarado esta noche en la partida Gargasindi de Calp ha obligado a desalojar varios chalés. Los bomberos ya están luchando contra las llamas. También han acudido la Policía Local, Protección Civil y la Guardia Civil. El fuego está devorando una densa pinada. El rojo resplandor ha desatado la alarma entre los vecinos. Sopla viento. Además, las llamas es que han prendido en una zona de espesa vegetación. Se han movilizado dos unidades de bomberos forestales y tres dotaciones de bomberos del Consorcio de Alicante.