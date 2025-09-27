Alfons Padilla

La Vall se ilumina contra el PAI de 488 chalés de Llíber (vídeo)

La Vall se ha iluminado esta noche contra el PAI de 488 chalés de Llíber. Más de 2.000 personas han creado una cadena entre el pueblo de Llíber y la Muntanya Llarga, esa montaña que las obras de este proyecto urbanístico ya han desfigurado. Se han abierto viales y se están construyendo los primeros chalés. Más que una cadena ha sido un cordón umbilical de luz de 1,7 kilómetros. La original y espectacular protesta la ha convocado el colectivo Salvem la Vall. Seguirá dando batalla también en los tribunales. Ha contratado al equipo jurídico que logró tumbar los PAI de Parcent. El valle agrícola de viñedos (La Vall de Pop y el Pla de Llíber) ha sido esta noche un multitudinario fulgor.