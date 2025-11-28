Alfons Padilla

Alarma por un incendio en un edificio de Calp: se ha confinado en sus pisos a los vecinos

Susto en el edificio Topacio de Calp. Ha empezado a salir humo negro. La humareda ha invadido totalmente la entrada a la finca. Era imposible desalojar a los vecinos. Se los ha confinado en sus pisos. No han corrido peligro. Han acudido varias dotaciones de bomberos, así como la Policía Local y la Guardia Civil. El fuego ha calcinado y destrozado totalmente el cuarto de contadores eléctricos del edificio. Ya está sofocado. También ha ennegrecido la entrada y la escalera.