Alfons Padilla

Un senderista de 46 años sufre una caída y se fractura un brazo en la Cova Ampla del Montgó

Un senderista de 46 años sufrió este sábado una caída en la ruta de la Cova Ampla del Montgó. Se fracturó un brazo. Acudió el Grupo de Rescate de Montaña del Consorcio de Bomberos de Alicante. Inmovilizaron al herido y lo subieron con arnés de seguridad al helicóptero, que lo llevó hasta el parque de Dénia, donde esperaba una ambulancia para trasladarlo al hospital. También intervino en el rescate la Guardia Civil.