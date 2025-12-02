Alfons Padilla

Así fue el asalto a la joyería de Xàbia: ladrones con pelucas y barbas postizas y que escaparon con bolsas repletas de joyas

Llevaban pelucas, incluso barbas postizas y uno de ellos, un gorro calado hasta los ojos. Los ladrones que asaltaron una joyería en Xàbia y atacaron a su dueña, de 77 años, actuaron con gran rapidez. En un par de minutos perpetraron el robo. Se llevaron dos grandes bolsas repletas con joyas. Manoli Antolinos, la dueña de la joyería, calcula que el botín con el que se hicieron los delincuentes roza el medio millón de euros. "Me han destrozado la vida. Se han llevado el trabajo de 45 años".