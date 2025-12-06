Alfons Padilla

Perdidos en el Montgó: rescatan a dos excursionistas en la vertiente de Dénia

Si pierdes la senda, el Montgó es una montaña penosísima, un suplicio. Eso les ha pasado a dos excursionistas esta tarde. Se han salido de la senda. Se han extraviado. También se han separado. No sabían cómo recuperar el buen camino. Ocurre en esta montaña que, de repente, te ves asomado a un precipicio. Y no aciertas a descifrar la salida. El Grupo de Rescate de Montaña del Consorcio de Bomberos de Alicante ha acudido en el helicóptero Alpha 01. Han localizado sobre las 17.15 horas los dos senderistas. Los han rescatado y llevado a la base de Sant Vicent del Raspeig. Están sanos y salvos.