Secciones

Es noticia
Premios en Valencia784777: cuarto premioLotería de Navidad 2025, en directoComprobar Lotería de NavidadAdicciones y danaGestora en el PPCVCarlos Gil
instagramlinkedin
Así celebra la banda de música de Teulada el premiazo de 17 millones

Así celebra la banda de música de Teulada el premiazo de 17 millones

Alfons Padilla

Así celebra la banda de música de Teulada el premiazo de 17 millones

Alfons Padilla

Teulada Moraira
RRSS WhatsAppCopiar URL

No hay un premio más social. Una banda de música lo es todo para un pueblo. De los casi 22 millones del cuarto premio, el 25508, vendido por la administración el Fortí de Moraira, nada menos que 17 millones han ido a la banda. Los músicos lo han celebrado como toca, con música de calle, pasodobles y fiesta. Han acudido a la administración. Ha sonado la flauta (la suerte) y ha sonado maravillosamente toda la banda. Cada décimo está premiado con 20.000 euros. La suerte ha llegado con música a muchísimas familias.

TEMAS

Tracking Pixel Contents