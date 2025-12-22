Alfons Padilla

Así celebra la banda de música de Teulada el premiazo de 17 millones

No hay un premio más social. Una banda de música lo es todo para un pueblo. De los casi 22 millones del cuarto premio, el 25508, vendido por la administración el Fortí de Moraira, nada menos que 17 millones han ido a la banda. Los músicos lo han celebrado como toca, con música de calle, pasodobles y fiesta. Han acudido a la administración. Ha sonado la flauta (la suerte) y ha sonado maravillosamente toda la banda. Cada décimo está premiado con 20.000 euros. La suerte ha llegado con música a muchísimas familias.