Alfons Padilla

¡Qué no pare la música! La banda de Teulada sigue celebrando a lo grande el premio de la lotería de Navidad

¡Qué no pare la música! Si esta mañana la fiesta ha sido en la administración El Fortí de Moraira, ahora se ha trasladado a Teulada. La banda de música lo está celebrando a lo grande. Con música, claro. La Agrupació Musical Cultural de Teulada ha llevado la suerte a muchísimas familias. Ha repartido nada menos que 17 millones de euros del cuarto premio (20.000 euros por décimo). Es para hacer un pasacalles antológico. Las calles bullen de fiesta. La lotería de Navidad suena de maravilla en Teulada.