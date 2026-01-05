Alfons Padilla

Lluvias que son un regalo de Reyes y del cielo: El agua brota de las piedras en la Vall de Laguar (vídeo)

Las fuentes del interior de la Marina Alta manan con fuerza. Más que eso. En la Vall de Laguar, donde ya han caído más de 200 l/m2 (la Vall d'Ebo es el otro municipio de la Marina que lleva acumulados en estos dos días más de 200 litros, mientras que Benigembla ya supera con creces los 150), el agua brota de las piedras. En la Font de Benimaurell (histórica fuente de 1861), los caños van a presión. El agua sale también a chorro por las pequeñas grietas. Los muros de "pedra seca" también rezuman agua. Que llueva de forma copiosa en la montaña es una bendición. Estas precipitaciones cargan los acuíferos de la comarca. Son un regalo de Reyes y del cielo.