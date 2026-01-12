Alfons Padilla

Ruge el Salt de Fleix, la espectacular catarata del Barranc de l'Infern y la Vall de Laguar (vídeo)

El interior de la Marina Alta recupera el paisaje del agua. Los muchos (muchísimos) senderistas que cada fin de semana se lanzan a la ruta del Barranc de l'Infern (la Vall de Laguar), la de los 6.000 escalones, se topan en el primer tramo de la excursión con la primera maravilla natural, el Salt de Fleix, la rugiente cascada. Las copiosas lluvias han reactivado esta "cua de cavall". La catarata, de unos 60 metros de altura, es espectacular. El riachuelo baja hasta el cauce del Girona. El rumor y, a veces, como en la cascada, el restallar del agua acompañan a los senderistas durante la zigzaguante y exigente ruta.