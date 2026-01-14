Alfons Padilla

"Todo despejado" y cuenta atrás: así ha sido la explosión controlada de un obús en una playa de Dénia (vídeo)

Los responsables del dispositivo se han cerciorado de que todo estaba despejado y luego han realizado la cuenta atrás. Pasadas las 15 horas, se ha realizado la explosión controlada del obús que ha localizado un buceador en la playa del Raset de Dénia. Artificieros de los Tedax de la Guardia Civil y de la Armada la han detonado. En tierra, han acordonado toda la playa agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local. Espectacular despliegue. La explosión ha provocado un géiser y una sacudida en la orilla. Quienes estaban allí, tras el cordón de seguridad, han sentido la vibración.