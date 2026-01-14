Alfons Padilla

Las playas de Dénia son la bomba: un explosivo eslogan turístico para Fitur

La feria de turismo de Madrid, Fitur, está a la vuelta de la esquina y Dénia tiene poderosas armas de persuación masiva. Sus playas son la bomba. El hallazgo de un obús de la Guerra Civil en la playa del Raset, a 500 metros de la orilla, y su detonación controlada (tremendo géiser y sacudida) corren como la pólvora. Los vídeos van de móvil en móvil. Es una promoción explosiva que llega en el momento adecuado, a días de Fitur. Dénia podrá presumir de su insuperable arsenal turístico. El chascarrillo es dinamita: las playas de Dénia son la bomba.