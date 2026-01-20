Alfons Padilla

"Psss": el mar sale a presión por la junta de las tapas de alcantarilla en la playa de Xàbia

Es un efecto curiosísimo. "Psss" y el agua sale a presión por la junta de las tapas de alcantarilla. Y menos mal que están cerradas a conciencia. De lo contrario, las tapas saldrían disparadas. El temporal se ha tragado la playa del Arenal de Xàbia. El mar llega a los muretes del paseo. En su extremo sur, las olas saltan al paseo. Ruge el temporal y se escucha ese "psss" del agua que brota del suelo a presión.