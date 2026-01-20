Alfons Padilla

El temporal se ensaña con el velero que lleva ya 6 meses encallado en Xàbia (vídeo)

El "Bau bau" cumple ahora "Mig Any" encallado en Xàbia. Y le toca soportar un nuevo temporal. El oleaje golpea con furia el casco de este velero de 19 metros de eslora. Da la impresión de que, a cada nuevo temporal, el barco está más y más encallado. Las olas lo empujan y lo suben más sobre las rocas. Y ese efecto echa por tierra todos los trabajos que hasta ahora se han realizado para intentar reflotarlo. "Mig Any" y lo que queda.