Alfons Padilla

Así ha sido el rescate de un senderista que ha sufrido un traumatismo craneal en la Serra de Bèrnia, en Xaló (vídeo)

Un senderista que recorría la Serra de Bèrnia (se hallaba en el término de Xaló) ha sufrido esta mañana un golpe en la cabeza que le ha ocasionado un traumatismo craneoencefálico moderado. En seguida se ha activado el rescate. El Grupo de Rescate de Montaña del Consorcio de Bomberos ha evacuado al herido, tras realizarle una valoración médica e inmovilizarlo, en el helicóptero Alpha 1. Lo ha llevado al parque de Sant Vicent, donde esperaba una ambulancia para trasladarlo al hospital.