Alfons Padilla

El vendaval arranca una barrera de un paso a nivel en Dénia: el tren pasa despacio, despacio (vídeo)

El vendaval ha roto una de las barreras del paso a nivel de la Punta de Benimaquia, en Dénia. El tren pasa despacio, despacio. El maquinista toma todas las precauciones y más. Sí funcionan el semáforo y las señales acústicas. El tren (es de la línea 9 del TRAM entre Benidorm y Dénia) para antes para cerciorarse de que los coches se han detenido y que ninguno ha pasado al no ver la barrera. Es uno más de los muchísimos incidentes que está dejando en la Marina Alta una ventolera con rachas que han superado de largo los 100 km/h.