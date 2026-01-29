Alfons Padilla

Así derribaron los bomberos el gran andamio descuajaringado por el vendaval en Calp

Trabajazo de los bomberos. No solo se multiplicaron para acudir a todas las emergencias provocada por el vendaval de ayer (más de 400 en la provincia de Alicante), sino que demostraron conocimientos de cálculo de estructuras y dieron respuesta inmediatas a situaciones de riesgo como la del gran andamio descuajaringado en Calp por las violentas rachas de viento. Lo inspeccionaron y, rápidamente, tomaron la decisión de echarlo abajo de forma controlada. Así fue ese derribo de una estructura de metal que quedó desarmada y que podía hundirse de un momento a otro.