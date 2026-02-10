Alfons Padilla

Sofocar el incendio de la autocaravana de lujo y evitar que se propagase: la gran labor de los bomberos en Dénia

Evitar que las llamas saltasen a otras caravanas era muy complicado. Los bomberos lo han conseguido. En el vídeo se observa cómo los bomberos atacan el fuego de la autocaravana de lujo y, al mismo tiempo, rocían el vehículo que estaba al lado para evitar que el fuego se propagase. El vehículo siniestrado estaba estacionado en el aparcamiento de tierra de la playa de la Punta del Raset. Había decenas de caravanas aparcadas en este tramo litoral.