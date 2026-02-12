Alfons Padilla

El incendio de Xàbia deja 40 vecinos desalojados, dos fallecidos y un herido de gravedad

Tragedia en el núcleo de la playa del Arenal de Xàbia. Dos personas han fallecido en el incendio que se ha desatado esta tarde en un piso de Jávea Park. Al parecer, una de las víctimas, una mujer de unos 70 años, ha muerto dentro de la vivienda al quedar atrapada en el incendio. La segunda víctima, un hombre de 42 años, ha fallecido en las escaleras del edificio por inhalación de humo, según han informado a Levante-EMV fuentes de toda solvencia. También hay una persona herida de gravedad. El fuego se ha originado esta misma tarde y las llamas han devorado rápidamente la vivienda. La Policía Local y la Guardia Civil han desalojado las plantas que están por debajo de la de la vivienda del incendio, situada en la segunda planta de un edificio de cinco. A los vecinos que viven arriba, hasta el sexto piso, se los ha confinado. Los bomberos han habilitado un pasillo de seguridad para evacuar a todos los residentes. Un total de 40 vecinos han sido desalojados de sus casas por precaución. En estos momentos el incendio está extinguido pero seguimos trabajando en la zona, ventilando de humos y gases y revisando el edificio.