Alfons Padilla

Absoluta destrucción: así ha quedado la vivienda del incendio de Xàbia en el que murieron dos vecinos (vídeo)

Absoluta destrucción. Los bomberos del Consorcio Provincial han entrado en la finca y la vivienda del incendio del Arenal de Xàbia en el que murieron dos personas, una mujer de 70 años y un hombre de 42. Está todo carbonizado, devastado. Los daños en el rellano de esa planta y en la escalera de la finca son también catastróficos. Los 40 vecinos desalojados (han pasado la noche en hoteles y casas de familiares) tardarán en poder volver a sus casas. Los arquitectos revisarán hoy los posibles daños estructurales.