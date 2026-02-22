Secciones

Es noticia
Juan RoigPSPV AlmussafesFichaje ValenciaTiburones costa valencianaPisos ValenciaTherianFallas 2026: Fechas claveCrida 2026: Horarios y dónde verla en directo
instagramlinkedin
Así ha sido la cadena humana contra la destrucción de la costa virgen de Benissa (vídeo)

Así ha sido la cadena humana contra la destrucción de la costa virgen de Benissa (vídeo)

Alfons Padilla

Así ha sido la cadena humana contra la destrucción de la costa virgen de Benissa (vídeo)

Alfons Padilla

Benissa
RRSS WhatsAppCopiar URL

Dos opciones: quedarse de brazos cruzados o entrelazar las manos y formar una masiva cadena humana contra la destrucción de la costa virgen de Benissa. Unos 300 vecinos han "abrazado" de forma simbólica el Tossa de l'Asprar o Patmore (apellido de una familia británica de rancio abolengo). Han gritado "no a la destrucción". Exigen la protección de esots 55.000 metros cuadrados en los que una empresa quiere construir un hotel y villas de lujo. "Que no nos lo llenen de hormigón", han gritado. Han padido la dimisión del alcalde, Arturo Poquet. Le recriminan que insista una y otra vez en que no hay nada que hacer. La mercantil ha realizado una gran tala de pinos y ha plantado las banderolas de la promoción. No tiene licencia de obras.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents