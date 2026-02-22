Alfons Padilla

Así ha sido la cadena humana contra la destrucción de la costa virgen de Benissa (vídeo)

Dos opciones: quedarse de brazos cruzados o entrelazar las manos y formar una masiva cadena humana contra la destrucción de la costa virgen de Benissa. Unos 300 vecinos han "abrazado" de forma simbólica el Tossa de l'Asprar o Patmore (apellido de una familia británica de rancio abolengo). Han gritado "no a la destrucción". Exigen la protección de esots 55.000 metros cuadrados en los que una empresa quiere construir un hotel y villas de lujo. "Que no nos lo llenen de hormigón", han gritado. Han padido la dimisión del alcalde, Arturo Poquet. Le recriminan que insista una y otra vez en que no hay nada que hacer. La mercantil ha realizado una gran tala de pinos y ha plantado las banderolas de la promoción. No tiene licencia de obras.