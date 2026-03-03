Alfons Padilla

Campanas al vuelo en Dénia: Así han bajado la Maria de la Victòria, la gran campana de 1.425 kilos

Campanas al vuelo. La Maria de la Victòria, la gran campana de 1.425 kilos, ha sobrevolado la Plaça de l'Ajuntament de Dénia. La operación para bajarla, llevada a cabo por la empresa especializada Electro Recamp, de Atzaneta, ha sido compleja. La campana había quedado bloqueada. Su eje se había roto. Uno de los técnicos ha calificado de "milagro" que no hubiera caído desde lo alto del campanario. El gran bronce, fundido en 1942, está ya en tierra. Así ha sido el glorioso momento en el que la campana ha bajado "flotando" de los cielos.