Alfons Padilla

Calp se planta contra el derribo de una casa del casco antiguo: así ha sido la protesta espontánea

Una concentración espontánea y convocada de un día para otro ha servido este mediodía para sacar a la luz el rechazo vecinal a que el Ayuntamiento de Calp derribe la casa Poquet Beltrán, situada en el casco antiguo y que forma parte del paisaje urbano desde hace décadas. Los vecinos piden que se restaure. Se oponen a que se demuela para levantar un edificio de arquitectura de vanguardia, edificio concebido para el nuevo Museu Fester. Afirman que se va a alterar la estética del centro histórico. Critican que el consistorio es muy tiquismiquis cuando algún vecino hace una obra en este núcleo antiguo y, sin embargo, luego proyecta un nuevo espacio "descontextualizado" y que no enlaza con la tradición constructiva local.