Alfons Padilla

'Costa' y 'Rica", las dos tortugas que han vuelto al mar en Dénia y que unen dos orillas de biodiversidad (vídeo)

'Costa' y 'Rica'. El nombre de las dos tortugas estaba cantado. Han vuelto hoy al mar en Dénia tras permanecer un tiempo en el Arca del Mar de la Fundación Oceanogràfic. Y simbolizan muchísimas cosas. Se han soltado tras la firma de la alianza que une a Dénia con la Fundación de los Parques Nacionales de Costa Rica. Dos orillas, conectadas para proteger, investigar y divulgar la riqueza marina. La Alianza Tortuga es una cuerdo sin fronteras. 'Costa' y 'Rica', atrapadas accidentalmente por barcos de pesca, ya nadan de nuevo libres en el Mediterráneo.