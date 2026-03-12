Alfons Padilla

Las últimas horas de la casa Poquet Beltrán del casco antiguo de Calp

Tiene las horas contadas. Está condenada a la piqueta. No está protegida ni tiene valores arquitectónicos. Pero los vecinos le han cogido apego. Y no termina de convencerles el "hito" arquitectónico del futuro Museu Fester. Pero la suerte está echada. Estaba previsto comenzar hoy la demolición de la casa Poquet Beltrán. La piqueta no ha hecho acto de presencia. Pero, más pronto que tarde, la casa, situada en el corazón del casco antiguo, desaparecerá del paisaje urbano de Calp.