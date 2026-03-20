Un institut, dos escoles i un passacarrer morat que va omplir els carrers de Gata (vídeo)
Un multitudinari passacarrer morat va omplir els carrers de Gata de Gorgos d’energia i reivindicació. L’alumnat de l’institut Matemàtic Vicent Caselles Costa, el de 6é del CEIP Pare Pere de Jesús Pobre i el de 6é del CEIP Santíssim Crist de Gata, juntament amb el seu professorat, les famílies i personal de l’ajuntament, van gaudir d’una gran jornada de feminisme i igualtat. L'acte també va comptar amb l'especial participació de la Muixeranga de la Marina Alta i de la Gorgos Band. El van organitzar el Racó Lila i la Comissió d'Igualtat de l'IES.