Alfons Padilla

Demolición imparable en Calp (vídeo)

Demolición imparable. Los operarios han retomado hoy el derribo de la casa Poquet Beltrán, en el casco antiguo de Calp. La máquina le ha dado un buen "mordisco" a este inmueble que se echará abajo para levantar en la parcela el Museu Fester, vanguardista y que aspira a convertirse en "hito" arquitectónico. Cambia la imagen del centro histórico. Los trabajos corren prisa. La demolición debe estar terminada totalmente el viernes, que es cuando comienza la Semana Santa.