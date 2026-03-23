Secciones

Es noticia
Azul GeneralitatTransporte combustibleTiempo Semana SantaTráfico ValenciaChalé SaguntOferta foto Ofrenda
instagramlinkedin
Demolición imparable en Calp (vídeo)

Demolición imparable en Calp (vídeo)

Alfons Padilla

Demolición imparable en Calp (vídeo)

Alfons Padilla

Calp
RRSS WhatsAppCopiar URL

Demolición imparable. Los operarios han retomado hoy el derribo de la casa Poquet Beltrán, en el casco antiguo de Calp. La máquina le ha dado un buen "mordisco" a este inmueble que se echará abajo para levantar en la parcela el Museu Fester, vanguardista y que aspira a convertirse en "hito" arquitectónico. Cambia la imagen del centro histórico. Los trabajos corren prisa. La demolición debe estar terminada totalmente el viernes, que es cuando comienza la Semana Santa.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents