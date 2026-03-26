Alfons Padilla

"Estamos igual de apretados que en las aulas": protesta educativa en el pleno de Xàbia (vídeo)

Protesta primero en la plaza y luego en el pleno, donde se han abordado los recortes educativos y la masificación en las aulas. "Estamos igual de apretados que en las clases", han comentado los profesores al entrar en el salón de plenos de Xàbia. Apretadísimos. La protesta era general, pero también local. El pleno ha aprobado exigir a la conselleria la construcción del sexto colegio de Xàbia, la disminución de las ratios en las aulas, la sustitución de la ley de libertad educativa por otra que respete y potencie el valenciano y la dotación necesaria de maestros en las escuelas e institutos xabiencs. Todos los partidos, excepto Vox, han votado a favor.