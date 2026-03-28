Alfons Padilla

Quien tiene un riurau tiene una fiesta de la ruralidad: gran ambiente en Xàbia (vídeo)

Bulle el riurau dels Català d'Arnauda. "Qui té pansa, té dansa". Y quien tiene un riurau tiene una gran fiesta de la ruralidad. Este "mercat de la terra" o "d'origen" ha comenzado con ambientazo. Xàbia ha dado en el clavo. Esta fórmula de dar visibilidad a los productores, agricultores y artesanos funciona de maravilla. La primera edición de esta mañana ha sido un éxito. Un vecino que ha comprado un pan de pueblo y de buena masa ha exclamado: "¡Esto es un panazo y este mercado es un planazo!" Lo ha expresado a la perfección. Lo bueno y lo mejor están al alcance de la mano. Sabor y salud (productos naturales) del terreno.